Авторы «Человека-паука: Паутина вселенных» объяснили пропажу диалогов из фильма

В начале августа состоялся цифровой релиз мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных». Как сразу же заметили фанаты, она отличалась от театральной версии: авторы в том числе вырезали некоторые диалоги Майлза и Гвен.

Продюсеры картины Фил Лорд и Кристофер Миллер объяснили, с чем связаны изменения. По словам авторов, работа над лентой велась даже после релиза в кинотеатрах: создатели хотели улучшить анимацию и звук в некоторых сценах. Так или иначе, все изменения были к лучшему, считают продюсеры.

Международная версия была сделана почти за два месяца до выхода фильма. Его нужно было перевести на разные языки, и французские цензоры должны были решить, какой рейтинг фильм получит в Европе. У команды Sony Pictures на руках всё ещё было несколько сцен, которые они хотели улучшить. Так что они взялись за работу и кое-что поменяли. [...] Поскольку это фильм о мультивселенной, получилось, как будто у фильма тоже есть мультивселенная. Мы пытались сделать наилучшую версию, которой будет гордиться вся команда.

Судя по всему, пропажа некоторых диалогов из «Паутины вселенных» — творческое решение авторов. Ранее им оказалось недовольно множество зрителей — они считают, что театральная версия была лучше.