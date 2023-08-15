Bazelevs работает над «Возвращением мамонтёнка» — продолжением «Мамы для мамонтёнка»

Компания Bazelevs сообщила о работе над мультфильмом «Возвращение мамонтёнка» — продолжением «Мамы для мамонтёнка», который вышел в 1981 году. Студия оценивает бюджет проекта в 550 млн рублей — 385 млн авторы планируют попросить у Фонда кино.

Главным героем продолжения выступит сын главного героя оригинала. Ему предстоит отправиться из Африки на север, чтобы найти свою настоящую бабушку. Мультфильм снимут с помощью игрового движка Unreal Engine 5.2 — авторы хотят «визуально подчеркнуть дистанцию времени» между двумя проектами.

Режиссёром «Возвращения мамонтёнка» выступит Антон Верещагин, руководитель студии Bazelevs. Релиз мультфильма должен состояться в октябре 2026 года, а главные роли могут сыграть Сергей Бурунов, Регина Тодоренко, Евгений Кулик и Тимофей Трибунцев.