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10 лучших пиратских фильмов в истории от IGN: «Пираты карибского моря», «Планета сокровищ» и «Питер Пэн»

10 лучших фильмов о пиратах в истории от IGN
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Авторитетное издание IGN представило свою версию списка лучших фильмов на пиратскую тематику за всю историю мирового кино.

Журналисты не стали расставлять ленты по позициям, а просто выбрали десятку лучших, начиная с первой экранизации «Острова сокровищ» Стивенсона и аниме «Порко Россо», а заканчивая важнейшей частью «Пиратов Карибского моря» и мультфильмом «Планета сокровищ».

10 лучших фильмов про пиратов за всю историю:

  • «Остров сокровищ» (выпущен в 1934 году)
  • «Питер Пэн» (1953)
  • «Принцесса-невеста» (1987)
  • «Капитан Крюк» (1991)
  • «Порко Россо» (1992)
  • «Остров сокровищ маппетов» (1996)
  • «Планета сокровищ» (2002)
  • «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)
  • «Миссия «Серенити» (2005)
  • «Капитан Филлипс» (2013)
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