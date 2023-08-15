10 лучших фильмов о пиратах в истории от IGN

Авторитетное издание IGN представило свою версию списка лучших фильмов на пиратскую тематику за всю историю мирового кино.

Журналисты не стали расставлять ленты по позициям, а просто выбрали десятку лучших, начиная с первой экранизации «Острова сокровищ» Стивенсона и аниме «Порко Россо», а заканчивая важнейшей частью «Пиратов Карибского моря» и мультфильмом «Планета сокровищ».

10 лучших фильмов про пиратов за всю историю: