10 лучших фильмов о пиратах в истории от IGN
Поделиться
Авторитетное издание IGN представило свою версию списка лучших фильмов на пиратскую тематику за всю историю мирового кино.
Журналисты не стали расставлять ленты по позициям, а просто выбрали десятку лучших, начиная с первой экранизации «Острова сокровищ» Стивенсона и аниме «Порко Россо», а заканчивая важнейшей частью «Пиратов Карибского моря» и мультфильмом «Планета сокровищ».
10 лучших фильмов про пиратов за всю историю:
- «Остров сокровищ» (выпущен в 1934 году)
- «Питер Пэн» (1953)
- «Принцесса-невеста» (1987)
- «Капитан Крюк» (1991)
- «Порко Россо» (1992)
- «Остров сокровищ маппетов» (1996)
- «Планета сокровищ» (2002)
- «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)
- «Миссия «Серенити» (2005)
- «Капитан Филлипс» (2013)
Комментарии
- 15 августа 2023
-
16:48
-
16:33
-
15:53
-
15:40
-
15:02
-
14:36
-
14:24
-
13:50
-
13:21
-
12:51
-
12:20
-
11:51
-
11:20
-
11:03
-
10:52
-
10:21
-
10:00
-
09:53
-
09:22
-
08:51
-
08:22
- 14 августа 2023
-
20:13
-
19:46
-
19:18
-
19:11
-
18:45
-
18:28
-
18:25
-
18:08
-
17:52
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
16:12
-
15:45
Партнерский контент