98 баллов из 100 — зрители восхищаются фильмом «Гран Туризмо» по одноимённой игре

Зрители очень высоко оценили новый фильм об автогонках «Гран Туризмо», снятый по мотивам одноимённой серии видеоигр.

Средняя оценка на основе рецензий более сотни верифицированных пользователей составила 98 баллов из 100. Примечательно, что ранее критики дали Gran Turismo только 60% «свежести», ругая отсутствие динамики и серых персонажей.

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Фото: Rotten Tomatoes

Зрители же оценили визуальные эффекты, ровный темп повествования и реализм. Довольны увиденным остались как простые любители кино, так и фанаты видеоигр Gran Turismo, которые называют ленту хорошим подарком сообществу.

Фильм сделан хорошо и держал в напряжении всё время. Отличные актёры и отличный сюжет. Мы хлопали после финала, и большинство в зале — тоже. Я бы поставила десять звёзд из пяти.

Этот фильм обязательно нужно посмотреть, если вы любите гонки и игры Gran Turismo.

Я большой любитель время от времени погонять по трассе и который могу подтвердить, что этот фильм вызовет только приятные эмоции у энтузиастов автоспорта, автоиндустрии и видеоигр.