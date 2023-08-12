«Гран Туризмо» — неожиданно хороший фильм про гонки и лучшая в мире реклама игры

Изначально фильм «Гран Туризмо» казался странным. Зрителя обнадёживали крутыми актёрами вроде Орландо Блума и Дэвида Харбора, но трейлеры были слишком скучными. В итоге все ждали наспех снятую поделку под именитым брендом.

Вот только на деле мы получили не идеальный, но крепкий спортивный фильм с адекватной драмой и напряжёнными гонками. Этого достаточно, чтобы назвать новинку удачной!

Видео доступно на YouTube-канале Red Head Sound. Права на видео принадлежат Sony.

История безумна, но это правда

Герой фильма — молодой геймер Янн Марденборо, который тратит жизнь на заезды в Gran Turismo. В это время его ровесники играют в футбол, ходят на вечеринки, строят карьеру — неудивительно, что даже родители считают Янна странным.

Всё изменилось, когда компания Nissan объявила конкурс: лучшие игроки Gran Turismo пройдут обучение и поучаствуют в гоночном заезде с профессионалами. Янн хватается за шанс и меняет жизнь.

После такой завязки зрители в кинотеатре хватались за голову и кричали: «Чего-чего? Кто пустит геймера на реальную трассу?» Правда в том, что история пусть и приукрашена, но основана на реальных событиях. В 2008-м Nissan действительно устроила коллаборацию с Gran Turismo и искала гонщиков. Спустя пару лет тот самый Янн Марденборо сначала победил в конкурсе, а затем вписал своё имя в историю. Как именно? Узнаете в фильме.

Янн Марденборо в исполнении Арчи Мадекве Фото: Sony

Сюжет предсказуемый: юноша преодолевает трудности, закаляет характер и пропускает сокрушительные удары судьбы, а ближе к финалу бьётся за мечту. Если смотрели известные спортивные фильмы вроде «Гола» и «Крида», быстро узнаете всё. На месте даже родители, которые сначала не поддерживают увлечения ребёнка, но потом плачут от счастья.

Вот только из-за биографичности фильм трудно ругать за штампы. Когда Янн допустит на треке большую ошибку и сломает чью-то жизнь, знайте — так было на самом деле. С выдающимися успехами та же история.

Правда не делает сценарий выдающимся, зато круто вдохновляет. Авторы доказывают, что заниматься чем-то необычным — нормально, а мечты при должном упорстве сбываются. Если вчерашний геймер Янн сотворил чудо, то чем зрители хуже?

Герой Дэвида Харбора стал хорошим наставником Фото: Sony

Поругать хочется разве что отсутствие внятного антагониста — только гонщик-мажор, которому уделили слишком мало внимания. В итоге персонажей пытаются столкнуть лбами, но получается плохо.

Также авторы слишком часто рассказывают о геймерах, которые «тоже люди». Всё же теперь игровая индустрия слишком популярна, чтобы всерьёз это обсуждать. В наше время не интересоваться главными хитами вроде Baldur’s Gate 3 вообще стыдно.

От гонок захватывает дыхание

В «Гран Туризмо» много гонок — тренировочных, уличных, профессиональных. Фильм идёт два часа, и половину времени уделили именно заездам. Получилось круто: нерв всегда натянут до предела, на трассе случаются трагедии, оппоненты не хотят уступать, герой применяет необычные фишки из игры. Неудивительно, что в самые важные моменты от напряжения вжимаешься в кресло.

При этом снят фильм роскошно. Спасибо за это Нилу Бломкапму, режиссёру «Района №9» и «Робота по имени Чаппи». В кадре красивые тачки, знакомые трассы и адекватная графика. Всё это отлично разбавляет биографическую историю.

Вероятно, секрет интересных заездов в реальном Янне Марденборо, который делился гоночными секретами и исполнил роль дублёра. Киношного опыта спортсмену хватает — его история настолько невероятна, что он играет себя уже не первый раз.

Впереди сложная гонка Фото: Sony

С актёрской игрой всё отлично

Для Орландо Блума и Дэвида Харбора роли в «Гран Туризмо» не станут знаковыми. Всё же актёры играют обычных людей, которые не рискуют жизнью и не спасают мир. У них много эмоциональных сцен, но с трудностями герои справляются без крика и чрезмерной драмы.

Впрочем, такой подход играет фильму на руку. Адекватное поведение персонажей отлично погружает в историю.

Орландо Блум играет ушлого маркетолога Фото: Sony

А вот главный герой в исполнении Арчи Мадекве получился скучным. Похоже, актёра взяли не за талант, а за внешнее сходство с Янном. Если бы Арчи сильнее выражал чувства, стало бы лучше — взять хотя бы трогательную сцену с отцом, где лицо актёра просто каменное.

Стоит смотреть?

«Гран Туризмо» — не лучший фильм про заезды на болидах. В плане драматизма и режиссуры он уступает «Гонке» и «Ford против Ferrari». Но ведь не каждое кино обязано быть шедевром.

Авторы просто сняли вдохновляющую спортивную драму и заодно лучшую в мире рекламу игры. После просмотра хочется осуществить мечту и купить Gran Turismo. Раз зритель испытывает такие эмоции, значит, команде всё удалось.

Понравилось:

Интересная история, основанная на реальных событиях.

Напряжённые заезды.

Фильм отлично снят.

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