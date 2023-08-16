«Индиана Джонс 5» и «Миссия невыполнима 7» оказались убыточными — Variety

Журналисты издания Variety опубликовали новый материал. В нём они заявили, что «Индиана Джонс 5» и «Миссия невыполнима 7» оказались убыточными, в то время как «Форсаж 10» едва окупился.
Общая стоимость производства блокбастеров с Харрисоном Фордом и Томом Крузом в главных ролях составила около $ 400 млн. Только вот первая картина принесла сборы в размере $ 375 млн, а вторая — $ 523 млн. Что касается ленты с Вином Дизелем, то её бюджет составил $ 340 млн, а сборы — $ 704 млн.
Эксперты считают, что «Индиана Джонс 5» принесёт убытки студии в размере $ 100 млн, а «Миссия невыполнима 7» должна заработать около $ 600 млн, чтобы выйти хотя бы в ноль. Журналисты отмечают, что, к сожалению, посчитать реальные доходы фильмов довольно сложно.
Авторы материала заверили, что причиной завышенных бюджетов выступает пандемия коронавируса. Из-за карантина студиям приходилось регулярно откладывать съёмки, поэтому расходы неизбежно возрастали.
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