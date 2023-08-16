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Фильм «Каменное сердце» с Галь Гадот занял первую строчку в рейтинге Netflix

Премьера фильма «Каменное сердце» с Галь Гадот состоялась в сервисе Netflix 11 августа. Согласно аналитическому агентству Samba TV, за выходные картина собрала 1,8 млн просмотров.

Боевик даже занял первую строчку в рейтинге Netflix, однако предыдущую ленту с Галь Гадот и другими звёздами Голливуда «Красное уведомление» зрители приняли гораздо лучше — за первые три дня она получила 4,8 млн просмотров.

Фото: Rotten Tomatoes

Также на агрегаторе Rotten Tomatoes «Каменное сердце» получило от критиков всего 30 баллов. Массовый зритель тоже разочаровался фильмом, оценив его на 58 баллов.

Согласно сюжету «Каменного сердца» Галь Гадот играла роль неопытного технического специалиста Рэйчел Стоун в подразделении МИ-6, возглавляемом ведущим агентом Паркером (Джейми Дорнан). Также героиня актрисы работает на тайную организацию под названием Хартия, которая занимается предотвращением глобальных конфликтов.