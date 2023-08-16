Первые оценки фильма «Синий Жук»: критики остались довольны лентой

В среду, 16 августа, появились первые обзоры супергеройского фильма от DC «Синий Жук». По словам рецензентов, он создаёт атмосферу «Железного Человека» и предлагает искреннюю и трогательную историю о семье и моральных ценностях.
В целом, критики остались довольны картиной: на агрегаторе Metacritic оценка картины составила 62 балла на основе 29 рецензий.
Фото: Metacritic
На Rotten Tomatoes фильм получил 88% «свежести» на основе 49 отзывов, что можно назвать весьма хорошим результатом.
Фото: ROTTEN TOMATOES
Журналист The Wrap Уильям Биббиани (85 баллов из 100) отметил, что лента получилась крайне самодостаточной.
Находясь вдали от большинства махинаций кинематографической вселенной, «Синий жук» представляет собой самодостаточный и грамотно сделанный фильм, который входит в число лучших фильмов расширенной вселенной DC.
Обозревательница Fresh Fiction Кортни Говард (4 балла из 5) заявила, что «Синий жук» предлагает ряд смелых и оригинальных идей, однако сам сюжет крайне стереотипен и не отличается от другой супергероики.
«Синий Жук» лучше всего проявляет себя, когда предлагает что-то смелое, оригинальное и искреннее, хотя и здесь его подстерегают несколько упрощённых, стереотипных супергеройских сюжетов.
Её коллега Алонсо Дуральде из The Film Verdict считает, что Джейми Рейес с его семьёй получились невероятно интересными персонажами.
«Синий Жук» настолько свеж и интересен, что Хайме Рейес и его семья просто заслуживают того, чтобы быть в центре всех последующих событий.
Фильм расскажет о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.
Премьера «Синего Жука» намечена на 18 августа 2023 года.
- 16 августа 2023
-
21:36
-
20:45
-
20:21
-
20:06
-
19:27
-
18:40
-
18:28
-
17:55
-
17:32
-
17:24
-
16:57
-
16:19
-
15:57
-
15:38
-
15:06
-
14:40
-
14:36
-
13:52
-
13:22
-
12:51
-
12:20
-
11:51
-
11:22
-
10:52
-
10:23
-
10:21
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:23
- 15 августа 2023
-
21:28
-
20:34
-
20:19
-
19:54
-
19:29