Первые оценки фильма «Синий Жук»: критики остались довольны лентой

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В среду, 16 августа, появились первые обзоры супергеройского фильма от DC «Синий Жук». По словам рецензентов, он создаёт атмосферу «Железного Человека» и предлагает искреннюю и трогательную историю о семье и моральных ценностях.

В целом, критики остались довольны картиной: на агрегаторе Metacritic оценка картины составила 62 балла на основе 29 рецензий.

Фото: Metacritic

На Rotten Tomatoes фильм получил 88% «свежести» на основе 49 отзывов, что можно назвать весьма хорошим результатом.

Фото: ROTTEN TOMATOES

Журналист The Wrap Уильям Биббиани (85 баллов из 100) отметил, что лента получилась крайне самодостаточной.

Находясь вдали от большинства махинаций кинематографической вселенной, «Синий жук» представляет собой самодостаточный и грамотно сделанный фильм, который входит в число лучших фильмов расширенной вселенной DC.

Обозревательница Fresh Fiction Кортни Говард (4 балла из 5) заявила, что «Синий жук» предлагает ряд смелых и оригинальных идей, однако сам сюжет крайне стереотипен и не отличается от другой супергероики.

«Синий Жук» лучше всего проявляет себя, когда предлагает что-то смелое, оригинальное и искреннее, хотя и здесь его подстерегают несколько упрощённых, стереотипных супергеройских сюжетов.

Её коллега Алонсо Дуральде из The Film Verdict считает, что Джейми Рейес с его семьёй получились невероятно интересными персонажами.

«Синий Жук» настолько свеж и интересен, что Хайме Рейес и его семья просто заслуживают того, чтобы быть в центре всех последующих событий.

Фильм расскажет о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.

Премьера «Синего Жука» намечена на 18 августа 2023 года.