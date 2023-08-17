Создатель сериала The Last of Us намекнул, сколько сезонов получит шоу
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Создатель сериала The Last of Us Крейг Мэйзин дал небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём автор заявил, что проект может получить от трёх до пяти сезонов — в зависимости от задумки сценаристов.
Сам Мэйзин больше всего склоняется к четырём сезонам. При этом у каждого из них может быть своя продолжительность: где-то потребуется десять эпизодов, а где-то чуть меньше.
У сериала может быть три или пять сезонов. Но четыре мне кажется хорошим числом. Некоторым сезонам из-за истории, которую мы рассказываем, потребуется меньше эпизодов, а другим — больше.
Шоураннер также рассказал, что поиск актёров для второго сезона авторы начнут после окончания забастовок сценаристов и актёров. После этого начнутся съёмки продолжения, которое наверняка выйдет не раньше 2025 года.
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