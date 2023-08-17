Стримеры Twitch смогут запретить просмотр своих трансляций забаненным зрителям

Twitch готовится ввести одну из самых важных функций в своей истории. Компания начала тестировать опцию, позволяющую стримерам запретить просмотр их трансляций заблокированным пользователям. Полноценный релиз функционала должен состояться уже в сентябре.

Фото: Twitch

Как сообщают некоторые стримеры, опция работает моментально: если пользователь получил бан на стриме, то трансляция для него становится недоступной. При желании авторы смогут выключить функцию в настройках аккаунта.

Администрация Twitch также рассматривает потенциальную функцию, позволяющую блокировать зрителя, даже если он вышел из своего профиля. Как именно может быть реализована подобная опция, неизвестно. Сейчас команда прежде всего сфокусирована на реализации базового запрета для заблокированных аккаунтов.