Пятый сезон «Фарго» со звездой «Теда Лассо» Джуно Темпл стартует 21 ноября

Стриминговый сервис Hulu и телеканал FX назвали дату премьеры пятого сезона «Фарго». Криминальный сериал вернётся на экраны уже 21 ноября — эпизоды будут выходить раз в неделю.

Действие пятой части истории развернётся в 2019 году. Сюжет расскажет о домохозяйке по имени Дороти «Дот» Лайон, которую настигает её тёмное прошлое. Девушка всеми силами пытается защитить от него своих близких, однако в какой-то момент её начинает преследовать шериф Рой Тиллман.

Главные роли в пятом сезоне исполнили Джон Хэмм («Безумцы»), Джуно Темпл («Тед Лассо»), Джо Кири («Очень странные дела») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка»). Сценаристов вновь выступил Ной Хоули, известный также по сериалу «Легион».

Первые кадры

Фото: FX

Фото: FX

Фото: FX

Фото: FX

Фото: FX

Фото: FX

Фото: FX