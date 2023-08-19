Скончался актёр Игорь Ясулович, звезда «Бриллиантовой руки» и «12 стульев»

В телеграм-канале ГИТИСа сообщили о смерти Игоря Ясуловича — актёра и народного артиста России. Он ушёл из жизни в 81 год.

Ранее у актёра был диагностирован тубулоинтерстициальный нефрит — воспаление почек. В середине июля его госпитализировали и сделали несколько операций. Лечение помогло, однако 9 августа Игорю Ясуловичу резко стало хуже, после чего его перевели в реанимацию.

С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича.

Ясулович сыграл в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Друг», «По улицам комод водили», «Щит и меч», «Золотой телёнок», «Тот самый Мюнхгаузен» и других. Также он срежиссировал несколько картин.