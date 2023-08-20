Скончался актёр Рон Сефас Джонс, звезда «Шазама» и «Мистера Робота»

Вчера, 19 августа, стало известно о смерти актёра Рона Сефаса Джонса. По словам представителя артиста, Джонс скончался из-за давней болезни лёгких в возрасте 66 лет.

Любимый и отмеченный наградами актёр Рон Сефас Джонс скончался в возрасте 66 лет из-за давней проблемы с лёгкими.

За последние несколько лет актёр был четыре раза номинирован на телевизионную премию «Эмми» и выиграл её дважды — в 2018 и 2020 годах. Фильмография Джонса насчитывает множество известных сериалов, среди которых есть «Мистер Робот», «Сказать правду», «Люк Кейдж», «Это мы» и «Отжиг».«

Также за свою карьеру артист снялся в ряде картин: «Шазам», «Низкое зимнее солнце», «Меня зовут Долемайт», «В поисках Лизи», «Стеклянная челюсть», «Заплатить сполна», «Собачья жара» и т.д.