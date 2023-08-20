Арчи Мадекве рассказал о трудностях во время съёмок фильма «Гран Туризмо»

Исполнитель главной роли в экранизации Gran Turismo Арчи Мадекве недавно рассказал, с какими трудностями столкнулся во время съёмок. К примеру, актёра тошнило каждый раз, когда ему было необходимо вести машину.

Я вёл машину в каждой сцене, где вы видите меня в ней, при этом приходилось мчаться на полной скорости. Было очень жарко, и меня постоянно тошнило. Это было самое тяжёлое, что я когда-либо делал в своей жизни.

По словам Мадекве, режиссёр Нил Бломкамп не хотел прибегать к использованию компьютерной графики, поскольку зритель сразу бы заметил обман. Актёр признался, что после просмотра фильма он теперь сам согласен со словами постановщика.

Фильм «Гран Туризмо» расскажет историю реального геймера Янна Марденборо, который фанател от культовых гоночных симуляторов и в результате стал реальным профессиональным гонщиком. Главные роли в картине исполнили Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Орландо Блум («Пираты Карибского моря»), Арчи Мадекве («Видеть») и другие.

Премьера «Гран Туризмо» в кинотеатрах мира состоится 25 августа.