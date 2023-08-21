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Геймерша дошла до интимной сцены в Baldur's Gate 3 менее чем за четыре минуты

Геймерша дошла до интимной сцены в Baldur's Gate 3 менее чем за четыре минуты
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Геймеры, играющие в Baldur's Gate 3, решили посоревноваться в том, кто быстрее дойдёт до сексуальной сцены. Своеобразный челлендж запустили в середине августа, однако сейчас есть, кажется, абсолютный рекордсмен.

Блогерша из Канады Mae вновь поставила рекорд, притом обновив свой же прошлый результат. Ранее девушка дошла до интимной сцены с Лаэзель за 7 минут и 54 секунды, а сейчас ей это удалось сделать за 3 минуты и 26 секунд. Интересно, сможет ли Mae побить и этот свой очередной рекорд?

Видео доступно на YouTube-канале Mae. Права на видео принадлежат Larian.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, а уже 6 сентября проект доберётся до PS5. Обладатели расширенного издания получат доступ к тайтлу 3 сентября.

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