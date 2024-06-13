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Disney назвала актрису, которая сыграет Моану в фильме

Disney назвала актрису, которая сыграет Моану в фильме
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Disney сообщила, что роль Моаны в одноимённом фильме по мультфильму исполнит Кэтрин Лага'айа. Это начинающая 17-летняя актриса, которая ещё не успела прославиться.

Также подтверждено, что образ Мауи на больших экранах воплотит Дуэйн Джонсон. Информация об этом появлялась и ранее, но теперь это подтвердили в Disney. Новозеландские актёры Джон Туи и Фрэнки Адамс исполнят роли отца и матери Моаны соответственно, а Рина Оуэн сыграет её бабушку.

Актриса Аулии Кравальо, которая озвучила Моану в мультфильме, выступит одним из продюсеров проекта. Ожидается, что сюжет картины повторит мультфильм, поэтому ждать каких-то отличий от истории точно не стоит.

Съёмки ленты стартуют этим летом. Дата выхода — 10 июля 2026 года.

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