Китайская Team Zero c Пойойо вышла на The International 2024
По итогам китайской квалификации определился седьмой участник чемпионата мира The International 2024 по Dota 2 — им неожиданно стал коллектив Team Zero.
Команда опытного Янга Epica Шаохана (ранее выступал под ником poyoyo) внезапно смогла остановить сразу двух фаворитов: сначала победила G2.iG, а сегодня оказалась сильнее Azure Ray.
Состав Team Zero на The International 2024:
- Янг Erika Шаохан;
- Хуань 7e Хеминь;
- Сян Beyond Чжэнхун;
- Ремус Го ponlo Чжи Сянь;
- Чжан zzq Цзыцян;
- Чжоу bLink Ян (главный тренер).
Ещё один участник главного турнира по Dota 2 от Китая определится завтра — путёвку на TI13 разыграют Azure Ray, G2.IG и TEAM TURTLE. Ранее прямое приглашение на чемпионат мира в Копенгагене получила Xtreme Gaming.
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