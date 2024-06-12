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Китайская Team Zero c Пойойо вышла на The International 2024 по Dot

Китайская Team Zero c Пойойо вышла на The International 2024
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По итогам китайской квалификации определился седьмой участник чемпионата мира The International 2024 по Dota 2 — им неожиданно стал коллектив Team Zero.

Команда опытного Янга Epica Шаохана (ранее выступал под ником poyoyo) внезапно смогла остановить сразу двух фаворитов: сначала победила G2.iG, а сегодня оказалась сильнее Azure Ray.

Состав Team Zero на The International 2024:

  • Янг Erika Шаохан;
  • Хуань 7e Хеминь;
  • Сян Beyond Чжэнхун;
  • Ремус Го ponlo Чжи Сянь;
  • Чжан zzq Цзыцян;
  • Чжоу bLink Ян (главный тренер).

Ещё один участник главного турнира по Dota 2 от Китая определится завтра — путёвку на TI13 разыграют Azure Ray, G2.IG и TEAM TURTLE. Ранее прямое приглашение на чемпионат мира в Копенгагене получила Xtreme Gaming.

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