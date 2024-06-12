Китайская Team Zero c Пойойо вышла на The International 2024

По итогам китайской квалификации определился седьмой участник чемпионата мира The International 2024 по Dota 2 — им неожиданно стал коллектив Team Zero.

Команда опытного Янга Epica Шаохана (ранее выступал под ником poyoyo) внезапно смогла остановить сразу двух фаворитов: сначала победила G2.iG, а сегодня оказалась сильнее Azure Ray.

Состав Team Zero на The International 2024:

Янг Erika Шаохан;

Хуань 7e Хеминь;

Сян Beyond Чжэнхун;

Ремус Го ponlo Чжи Сянь;

Чжан zzq Цзыцян;

Чжоу bLink Ян (главный тренер).

Ещё один участник главного турнира по Dota 2 от Китая определится завтра — путёвку на TI13 разыграют Azure Ray, G2.IG и TEAM TURTLE. Ранее прямое приглашение на чемпионат мира в Копенгагене получила Xtreme Gaming.