«Это дань уважения»: Хейден Кристенсен — о своём возвращении к роли Энакина в «Асоке»

Актёр Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера в «Звёздных войнах», в недавнем интервью поговорил про возвращение к роли персонажа в сериале «Асока».

По словам Кристенсена, его возвращение к образу было попыткой отдать дань уважения мультсериалу «Войны клонов». Само событие Хейден описал как очень важное для его героя, поскольку именно во время событий шоу характер Энакина меняется, так как у него появляется падаван в лице Асоки.

Это действительно была попытка отдать дань уважения отношениям, которые так подробно были развиты в «Войнах клонов». Для меня подобное было очень интересно, потому что это меняет характер Энакина… у персонажа немного другой взгляд, потому что теперь у него есть падаван. Я смог сделать то, что не получилось реализовать в приквелах.

Сериал «Асока» получил неплохие отзывы от аудитории и критиков. Он вышел в 2023 году.