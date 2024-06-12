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Вышел дублированный трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3» — премьера 28 ноября

Вышел дублированный трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3» — премьера 28 ноября
Аудио-версия:
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Кинокомпания «Вольга» опубликовала дублированный трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3». Поскольку лента выходит в России официально, то к озвучке медвежонка вернулся официальный голос персонажа в лице Александра Олешко.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат StudioCanal.

По сюжету новой ленты Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Паддингтон и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Роли второго плана исполнили Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Оливия Колман и Антонио Бандерас. Режиссёром выступил Дагал Уилсон, а продюсерами — Рози Элисон и Дэвид Хеймэн.

Премьера картины «Приключения Паддингтона 3» в кинотеатрах России состоится 28 ноября.

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