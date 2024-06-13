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Call of Duty Modern Warfare 3 и Warzone появятся на Esports World Cup

На Кубке мира по киберспорту в Эр-Рияде пройдут турниры по Call of Duty MW3 и Warzone
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Организаторы Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде (Esports World Cup 2024) официально подтвердили, что игры по франшизе Call of Duty появятся в программе соревнований.

С 3 по 6 июля, в рамках стартовой недели Кубка мира пройдёт турнир по Call of Duty: Warzone — 21 команда разыграет призовой фонд в размере $ 1 млн. Позже состоятся соревнования по Modern Warfare: 15–18 августа лучшие коллективы мира сразятся за $ 1,8 млн.

Таким образом, общее количество дисциплин на Esports World Cup 2024 увеличилось до 22 киберспортивных игр. Соревнования с общим призовым фондом более $ 60 млн должны стать аналогом Олимпийских Игр в киберспорте — сильнейшие геймеры планеты разыграют рекордную сумму почти во всех популярных видах.

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