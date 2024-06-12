«Полна души, эмоций и глупых выходок»: критики в восторге от мультфильма «Головоломка 2»

Уже 14 июня состоится премьера мультфильма «Головоломка 2» — продолжения одного из самых успешных проектов студии Pixar, вышедшего в 2015 году. Вторая часть расскажет о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Критики уже посмотрели мультфильм и опубликовали свои обзоры. В целом журналисты положительно приняли сиквел: это всё ещё очень красивая картина, повествующая о трудности подростковой жизни. Многие обозреватели отметили, что вторая часть получилась даже более трогательной и продуманной, чем оригинал. Сейчас на Rotten Tomatoes 90% рекомендуют «Головоломку 2» к просмотру.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из обзоров «Головоломки 2»

«Головоломка 2» — это один из самых смешных, умных и трогательных фильмов года.

«Головоломка 2» больше заинтересована в расширении, чем в переосмыслении своего предшественника. Но впечатляет то, насколько хорошо в сиквеле работают даже привычные элементы из первой части.

Фанаты оригинала могут вздохнуть с облегчением, ведь «Головоломка 2» полна души, эмоций и множества глупых выходок с сильным посылом надежды и доброты.

«Головоломка 2» — это несовершенное, но продуманное продолжение.

Премьера «Головоломки 2» состоится 14 июня в кинотеатрах по всему миру. В России неофициальная премьера запланирована на 15-е число.