Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $ 3,31 трлн
Недав компания Apple провела большую презентацию WWDC 2024, на которой анонсировала свои новые продукты. После проведения мероприятия стоимость акций технологического гиганта стала беспрерывно расти.
Фото: Trading View
К примеру, 11 июня цена одной акции корпорации превысила $ 200, установив исторический максимум. Подобные результаты позволили Apple обогнать по капитализации Microsoft и стать самой дорогой компанией в мире с оценочной стоимостью в $ 3,31 трлн.
Топ-6 самых дорогих компаний в мире
- Apple — капитализация $ 3,313 трлн.
- Microsoft - капитализация $ 3,255 трлн.
- NVIDIA - капитализация $ 3,121 трлн.
- Google - капитализация $ 2,180 трлн.
- Amazon - капитализация $ 1,956 трлн.
- Saudi Aramco - капитализация $ 1,835 трлн.
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