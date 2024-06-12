Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $ 3,31 трлн

Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $ 3,31 трлн
Комментарии

Недав компания Apple провела большую презентацию WWDC 2024, на которой анонсировала свои новые продукты. После проведения мероприятия стоимость акций технологического гиганта стала беспрерывно расти.

Фото: Trading View

К примеру, 11 июня цена одной акции корпорации превысила $ 200, установив исторический максимум. Подобные результаты позволили Apple обогнать по капитализации Microsoft и стать самой дорогой компанией в мире с оценочной стоимостью в $ 3,31 трлн.

Топ-6 самых дорогих компаний в мире

  1. Apple — капитализация $ 3,313 трлн.
  2. Microsoft - капитализация $ 3,255 трлн.
  3. NVIDIA - капитализация $ 3,121 трлн.
  4. Google - капитализация $ 2,180 трлн.
  5. Amazon - капитализация $ 1,956 трлн.
  6. Saudi Aramco - капитализация $ 1,835 трлн.
Материалы по теме
У iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут самые узкие рамки среди смартфонов — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android