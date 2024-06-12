Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $ 3,31 трлн

Недав компания Apple провела большую презентацию WWDC 2024, на которой анонсировала свои новые продукты. После проведения мероприятия стоимость акций технологического гиганта стала беспрерывно расти.

Фото: Trading View

К примеру, 11 июня цена одной акции корпорации превысила $ 200, установив исторический максимум. Подобные результаты позволили Apple обогнать по капитализации Microsoft и стать самой дорогой компанией в мире с оценочной стоимостью в $ 3,31 трлн.

Топ-6 самых дорогих компаний в мире

Apple — капитализация $ 3,313 трлн. Microsoft - капитализация $ 3,255 трлн. NVIDIA - капитализация $ 3,121 трлн. Google - капитализация $ 2,180 трлн. Amazon - капитализация $ 1,956 трлн. Saudi Aramco - капитализация $ 1,835 трлн.