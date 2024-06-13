У создателей «Корпорации монстров» пока нет идей для развития франшизы

«Корпорация монстров» — франшиза Disney, рассказывающая про монстров, которые занимались своей самой любимой работой. Они пугали детей по всему миру, благодаря чему поддерживали в норме существование своей корпорации и самих себя.

По словам мультипликатора Disney Пита Доктера, у создателей «Корпорации монстров» пока нет идей, как ещё можно развить франшизу, поэтому о новых проектах во франшизе не говорят.

Мы надеемся, что это должно быть что-то, на что у аудитории будет отклик. Мы долгое время искали идеи для сиквела «Корпорации монстров», но пока не нашли чего-то, над чем можно было бы поработать.

Ранее «Корпорация монстров» получила приквел под названием «Университет монстров». В нём рассказывалось про то, как именно монстры Салли и Майк Вазовски познакомились и начинали свой путь. В 2021 году стартовало шоу «Монстры за работой», а его второй сезон вышел 5 апреля 2024 года.