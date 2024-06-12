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Вышел трейлер третьего сезона сериала «Викинги: Вальхалла» — премьера финала 11 июля

Вышел трейлер третьего сезона сериала «Викинги: Вальхалла» — премьера финала 11 июля
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер третьего сезона сериала «Викинги: Вальхалла». Премьера финала состоится уже 11 июля — все восемь эпизодов можно будет посмотреть в том числе с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Викинги: Вальхалла» — спин-офф популярного сериала «Викинги», главную роль в котором исполнили Трэвис Фиммел, Густаф Скарсгард и Александр Людвиг. События «Вальхаллы» происходят через 100 лет после основного шоу.

Третий сезон «Вальхаллы» станет большим финалом, в котором завершатся основные сюжетные линии сериала. Продолжение расскажет о событиях, которые произойдут спустя семь лет после выхода второго сезона.

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