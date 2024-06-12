Расписание выхода серий сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом
12 июня состоялась премьера двух первых эпизодов детективного сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. Шоу рассказывает о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.
Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Apple TV+. Каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю — премьера последнего состоится 26 июля. Всего в проект войдёт восемь серий.
Расписание выхода сериала «Презумпция невиновности» в России
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|12 июня
|2-я серия
|12 июня
|3-я серия
|19 июня
|4-я серия
|26 июня
|5-я серия
|3 июля
|6-я серия
|10 июля
|7-я серия
|17 июля
|8-я серия
|24 июля
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