Расписание выхода серий сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом

12 июня состоялась премьера двух первых эпизодов детективного сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. Шоу рассказывает о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.

Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Apple TV+. Каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю — премьера последнего состоится 26 июля. Всего в проект войдёт восемь серий.

Расписание выхода сериала «Презумпция невиновности» в России