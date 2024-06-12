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Сериал Презумпция невиновности (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода серий сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом
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12 июня состоялась премьера двух первых эпизодов детективного сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом. Шоу рассказывает о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.

Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Apple TV+. Каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю — премьера последнего состоится 26 июля. Всего в проект войдёт восемь серий.

Расписание выхода сериала «Презумпция невиновности» в России

ЭпизодДата выхода
1-я серия12 июня
2-я серия12 июня
3-я серия19 июня
4-я серия26 июня
5-я серия3 июля
6-я серия10 июля
7-я серия17 июля
8-я серия24 июля
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Джейк Джилленхол — на постере детективного сериала «Презумпция невиновности»
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