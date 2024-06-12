Джордж Мартин: спин-офф «Игры престолов» под названием «10 000 кораблей» снова в работе

Автор цикла романов «Песнь льда и огня» Джордж Мартин опубликовал новый пост в своём блоге. В сообщении писатель заявил, что спин-офф «Игры престолов» под названием «10 000 кораблей» снова в работе.

Отмечается, что сценарий для пилотного эпизода сериала пишет Эбони Бут — в 2024 году он выиграл Пулитцеровскую премию за пьесу Primary Trust. Ранее за сценарий отвечал Брайан Хелгеленд, который работал над «Историей рыцаря» и «Секретами Лос-Анджелеса».

Сюжет спин-оффа должен был рассказать о королеве Нимерии, которая за тысячу лет до старта событий «Игры престолов» увела свой народ из Эссоса в Вестерос, для чего ей понадобился огромный флот.

Другие подробности истории, актёрский состав, сроки выхода и другие детали пока не раскрываются.