Virtus.pro открыла составы по Overwatch 2 и Street Fighter 6, теперь у клуба 15 дисциплин

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro в преддверии Кубка мира по киберспорту (Esports World Cup 2024) продолжает расширять своё присутствие в различных дисциплинах.

Сегодня, 12 июня, «медведи» подписали европейский состав Ataraxia по Overwatch 2, а также китайского киберспортсмена Ло Vxbao Яньсиня, выступающего в дисциплине Street Fighter 6.

Overwatch 2 — это новейшее дополнение к пулу наших киберспортивных составов. У этой игры большая база игроков и внушительная соревновательная история. Сейчас профессиональная сцена в этой игре проходит через изменения, суть которых мы хотим оценить изнутри. Пока мы заходим в эту дисциплину без планов на годы вперёд, но с определёнными надеждами на то, что мы сможем построить стабильную систему.

Таким образом, сейчас в Virtus.pro входят команды по 15 киберспортивным играм. Семь из них уже обеспечили себе присутствие на Esports World Cup 2024 — это составы по Dota 2, Counter-Strike 2, Apex Legends, PUBG и автосимулятору Rennsport, а также киберспортсмены по Starcraft 2 и Street Fighter 6.