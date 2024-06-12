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Уилл Смит показал трейлер «Плохих парней 4» в стиле боевиков из 90-х

Уилл Смит показал трейлер «Плохих парней 4» в стиле боевиков из 90-х
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Уилл Смит выпустил новый ролик на своём YouTube-канале. В нём знаменитый актёр представил, как бы выглядел трейлер недавно вышедших в прокат «Плохих парней 4», если бы фильм выходил где-нибудь в середине 1990-х.

Видео доступно на YouTube-канале Will Smith. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

В ролике можно увидеть типичную для того времени стилистику и приглушённое изображение, голос диктора с эпичными фразами главных героев и постоянным приближением камеры к лицам персонажей. В целом трейлер напоминает оригинальных «Плохих парней», вышедших в 1995 году.

Тем временем 7 июня состоялась премьера ленты «Плохие парни до конца». Четвёртая часть серии уже показала один из лучших стартов в этом году, заработав больше $ 100 млн за первые выходные.

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