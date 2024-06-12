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Бесплатные игры PS Plus в июне 2024 года: Crusader Kings 3, Monster Hunter Rise, Far Cry 4, Football Manager 2024 и другие

В июне в PS Plus добавят Crusader Kings 3, Monster Hunter Rise и ещё восемь игр
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Sony представила новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 18 июня подписчикам сервиса станут доступны ещё десять игр, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к трём проектам.

Среди больших хитов в этот раз геймеров порадуют стратегией Crusader Kings 3, ролевой Monster Hunter Rise от Capcom, а также шутером Far Cry 4 от Ubisoft.

Новые игры в PS Plus Extra в июне 2024 года

  • Monster Hunter Rise
  • Football Manager 2024
  • Crusader Kings 3
  • Monster Energy Supercross — The Official Videogame 6
  • After Us
  • Anno 1800
  • Police Simulator: Patrol Officers
  • Far Cry 4
  • LEGO The Hobbit
  • LEGO The Incredibles

Фото: SONY

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2024 года

  • Kayak VR: Mirage, LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy
  • Ghosthunter
  • Daxter
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