В июне в PS Plus добавят Crusader Kings 3, Monster Hunter Rise и ещё восемь игр
Sony представила новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 18 июня подписчикам сервиса станут доступны ещё десять игр, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к трём проектам.
Среди больших хитов в этот раз геймеров порадуют стратегией Crusader Kings 3, ролевой Monster Hunter Rise от Capcom, а также шутером Far Cry 4 от Ubisoft.
Новые игры в PS Plus Extra в июне 2024 года
- Monster Hunter Rise
- Football Manager 2024
- Crusader Kings 3
- Monster Energy Supercross — The Official Videogame 6
- After Us
- Anno 1800
- Police Simulator: Patrol Officers
- Far Cry 4
- LEGO The Hobbit
- LEGO The Incredibles
Фото: SONY
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2024 года
- Kayak VR: Mirage, LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy
- Ghosthunter
- Daxter
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