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Team Spirit выиграла у G2 без Монеси в первом туре BLAST Premier Spring Final по CS 2

Team Spirit выиграла у G2 без Монеси в первом туре BLAST Premier по CS 2
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Российский состав Team Spirit по шутеру Counter-Strike 2 выиграл дебютный матч на глобальном топ-турнире BLAST Premier: Spring Final 2024 в Лондоне. Призовой фонд ивент составляет $ 425 тыс.

Пятёрка Леонида chopper Вишнякова оказалась сильнее европейской G2 Esports на трёх картах — 2:1 (8:13, 13:7, 13:4).

CS 2. BLAST Premier: Spring Final 2024 . Группа B. 1-й тур
12 июня 2024, среда. 22:50 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
G2 Esports

Стоит отметить, что G2 выступала без основного снайпера Ильи m0NESY Осипова: российский киберспортсмен получил визу, но не успел приехать на место проведения. Вместо Монеси играл тренер TaZ.

Во второй игровой день победители матчей сразятся между собой за первое место в группе, а проигравшие — на вылет с турнира. Так, две российские команды, Virtus.pro и Team Spirit разыграют между собой прямую путёвку в полуфинал.

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