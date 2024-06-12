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Вышел первый трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3» — премьера 8 ноября

Вышел первый трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3» — премьера 8 ноября
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Кинокомпания StudioCanal опубликовала дебютный трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3». В ролике возвращение смешного медведя Паддингтона и его подготовка к поездке в Перу.

Премьера лены в мировом прокате состоится 8 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Paddington. Права на видео принадлежат StudioCanal.

По сюжету новой ленты Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Паддингтон и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Паддингтона вновь озвучил Бен Уишоу. Роли второго плана исполнили Хью Бонневилль, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Оливия Колман и Антонио Бандерас.

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