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Трейлер Call of Duty: Black Ops 6 стал самым популярным в истории серии

Трейлер Call of Duty: Black Ops 6 стал самым популярным в истории серии
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Дебютный трейлер Call of Duty: Black Ops 6 стал самым популярным за всю историю серии. На момент написания новости ролик на официальном канале франшизы посмотрело 49,4 млн человек — ранее рекорд принадлежал Infinite Warfare.

Топ-10 самых популярных роликов Call of Duty

  1. Black Ops 6 — 49,4 млн просмотров.
  2. Infinite Warfare — 46 млн просмотров.
  3. Modern Warfare (2019) — 40 млн просмотров.
  4. Modern Warfare 3 (2023) — 39 млн просмотров.
  5. Advanced Warfare — 34 млн просмотров.
  6. Ghosts — 32 млн просмотров.
  7. Vanguard — 26 млн просмотров.
  8. WW2 — 25 млн просмотров.
  9. Black Ops (2010) — 22 млн просмотров.
  10. Black Ops 6 (тизер) — 19 млн просмотров.

Сюжетная кампания будет посвящена военным конфликтам 1990-х. Игра выступит прямым продолжением Black Ops Cold War. Действия развернутся в 1991 году, перед окончанием холодной войны. Ко всему прочему в сюжете появятся Фрэнк Вудс и Рассел Адлер.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. С релиза шутер войдёт в подписку Game Pass.

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