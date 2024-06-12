Трейлер Call of Duty: Black Ops 6 стал самым популярным в истории серии
Дебютный трейлер Call of Duty: Black Ops 6 стал самым популярным за всю историю серии. На момент написания новости ролик на официальном канале франшизы посмотрело 49,4 млн человек — ранее рекорд принадлежал Infinite Warfare.
Топ-10 самых популярных роликов Call of Duty
- Black Ops 6 — 49,4 млн просмотров.
- Infinite Warfare — 46 млн просмотров.
- Modern Warfare (2019) — 40 млн просмотров.
- Modern Warfare 3 (2023) — 39 млн просмотров.
- Advanced Warfare — 34 млн просмотров.
- Ghosts — 32 млн просмотров.
- Vanguard — 26 млн просмотров.
- WW2 — 25 млн просмотров.
- Black Ops (2010) — 22 млн просмотров.
- Black Ops 6 (тизер) — 19 млн просмотров.
Сюжетная кампания будет посвящена военным конфликтам 1990-х. Игра выступит прямым продолжением Black Ops Cold War. Действия развернутся в 1991 году, перед окончанием холодной войны. Ко всему прочему в сюжете появятся Фрэнк Вудс и Рассел Адлер.
Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. С релиза шутер войдёт в подписку Game Pass.
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