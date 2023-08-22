NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Starfield
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NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт под версией 537.13. Апдейт в первую очередь «обеспечивает наилучший игровой опыт» Starfield — новой игры от авторов «Скайрима». Скачать драйвер можно на официальном сайте компании.
Вместе с улучшением производительности в разработчики также добавили поддержку дополнения New Frontiers для выживача Icarus, улучшили производительность Ratchet & Clank: Rift Apart с технологиями DirectStorage и NVIDIA Reflex, а также устранили редкую ошибку с фильтрами Freestyle для Battlefield 2042.
Интересно, что драйвер для видеокарт NVIDIA вышел за две недели до официального выхода Starfield. Судя по всему, разработчики игры всё же плотно работает с компанией, несмотря на партнёрство с конкурентами из AMD.
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