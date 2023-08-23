Глава Xbox Фил Спенсер: я поиграл в S.T.A.L.K.E.R. 2, игра выглядит отлично

23 августа стартовала выставка gamescom 2023, на которую привезли демо S.T.A.L.K.E.R. 2. В пробную версию уже сыграл Фил Спенсер, глава Xbox. Об этом он рассказал в небольшом интервью GamesRadar+, отметив, что игра выглядит просто отлично.

Команда разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 очень близка мне. У них есть игра в рабочем состоянии, и это просто фантастика. Я вчера как раз опробовал её. Она выглядит отлично, и, пока я сижу здесь, они буквально загружают сборку, пытаются внести последние штрихи в их игру. Просто потрясающая история.

Помимо Фила Спенсера, в S.T.A.L.K.E.R. 2 поиграли и многие журналисты. Судя по всему, в ближайшее время в Сети появятся первые впечатления прессы от горячо ожидаемого шутера GSC Game World.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться до конца 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.