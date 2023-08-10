Опубликованы новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2

Блогер Джейми Моран опубликовал в своём «твиттере» четыре новых скриншота S.T.A.L.K.E.R. 2. На них показана какая-то подземная лаборатория, железнодорожное депо и заброшенный завод.

Фото: GSC

Фото: GSC

Фото: GSC

Фото: GSC

Недавно GSC Game World подтвердила, что посетители выставки gamescom 2023 смогут собственноручно поиграть в шутер на стенде Xbox.

Официально S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют выпустить до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а появление на немецкой выставке может означать начало масштабной рекламной кампании перед выпуском. Не исключено, что точную дату выхода назовут 23 августа на церемонии открытия gamescom 2023.

«Сталкер 2» будет оставаться эксклюзивом Xbox Series и ПК как минимум три месяца после выхода, после чего сможет появиться на PS5. Также шутер будет доступен по подписке Xbox Game Pass.