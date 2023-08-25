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MSI признала ошибку с «синими экранами смерти» в Windows 11 и предложила два решения

MSI признала ошибку с «синими экранами смерти» в Windows 11 и предложила два решения
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Во второй половине августа Microsoft выпустила обновление KB5029351 для WIndows 11. Апдейт должен был устранить некоторые ошибки в операционной системе, однако привёл к серьёзным проблемам у владельцев материнских плат MSI — массовым появлениям «синих экранов смерти» с надписью unsupported processor.

Спустя несколько дней после выхода апдейта компания подтвердила ошибку и уже работает над её исправлением. MSI предложила своим пользователям сразу два временных решения проблемы: откатить обновления BIOS материнской платы или не устанавливать патч KB5029351 для WIndows 11.

Точных сроков по устранению ошибки компания не назвала, как и причины её появления. MSI заверила, что отдельно объявит о выходе исправления.

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