Новый апдейт для Windows 11 приводит к массовым «синим экранам смерти»

Во второй половине августа Microsoft выпустила обновление KB5029351 для WIndows 11. Апдейт должен был устранить некоторые ошибки в операционной системе, однако привёл к серьёзным проблемам у владельцев материнских плат MSI.

Многие пользователи начали сообщать о постоянно выскакивающем «синем экране смерти» с надписью unsupported processor, возникающем именно после установки апдейта. Оказалось, что пострадали в основном владельцы материнских плат от MSI — теперь им придётся откатиться до предыдущей версии Windows 11.

Microsoft уже признала проблему обновления KB5029351 и прямо сейчас изучает, имеет ли она какое-то отношение к ошибке. Всех владельцев материнских плат MSI компания призывает не устанавливать новый апдейт до выяснения причин ошибки.