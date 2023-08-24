Новый апдейт для Windows 11 приводит к массовым «синим экранам смерти»

Во второй половине августа Microsoft выпустила обновление KB5029351 для WIndows 11. Апдейт должен был устранить некоторые ошибки в операционной системе, однако привёл к серьёзным проблемам у владельцев материнских плат MSI.
Многие пользователи начали сообщать о постоянно выскакивающем «синем экране смерти» с надписью unsupported processor, возникающем именно после установки апдейта. Оказалось, что пострадали в основном владельцы материнских плат от MSI — теперь им придётся откатиться до предыдущей версии Windows 11.
Microsoft уже признала проблему обновления KB5029351 и прямо сейчас изучает, имеет ли она какое-то отношение к ошибке. Всех владельцев материнских плат MSI компания призывает не устанавливать новый апдейт до выяснения причин ошибки.
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