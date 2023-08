Авторы Escape from Tarkov: Arena показали первый геймплей шутера

Разработчики Escape from Tarkov: Arena из российской студии Battlestate посетили выставку gamescom 2023. В рамках мероприятия коллектив впервые показал полноценный геймплей шутера.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

Создатели тайтла показали матч в режиме Teamfight. Победитель встречи определялся по итогам игры на нескольких картах. В противостоянии участвуют две команды: синие и красные. Основная цель игроков в раундах — уничтожить всех членов отряда противника.

Фактически Escape from Tarkov: Arena — это классический сессионный шутер в духе какой-нибудь Call of Duty или Counter-Strike, но на хардкорном фундаменте Escape from Tarkov. Связь двух игр будет тесной, поскольку «Арена» и EFT будут иметь часть совместного контента — например, общего основного персонажа, оружие и экипировку.