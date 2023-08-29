GFN закроют в России уже 1 октября
Поделиться
Российский игровой сервис GFN объявил о скором закрытии. Уже 1 октября компания полностью закроет сервера проекта — пользователям с подпиской на более долгий срок оформят автоматический возврат средств. А с 1 сентября закроется регистрация новых игроков и остановятся продажи подписок на 30, 180 и 365 дней.
С 1 октября 2023 года наши серверы перестанут работать. Все наши пользователи с подписками, действующими после 1 октября 2023 года, получат возврат денег. Вам не нужно с нами связываться для этого, деньги будут возвращены автоматически на вашу карту. Учитывая большой объём возвратов, пожалуйста, подождите до 15 октября. Если к этому времени возврат не получен, свяжитесь с нашей поддержкой. Если вы покупали подписку у наших партнёров, мы будем работать с ними, чтобы оформить ваш возврат. Спасибо всем за хорошую игру!
GFN — облачный сервис NVIDIA, позволяющий играть удалённо. Запуск игры происходит на компьютерах компании, а затем транслируется на экран пользователя через интернет. Сервис запустился в России в 2019 году и предлагал геймерам более сотни бесплатных игр и бесплатную базовую подписку.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
13:27
-
13:14
-
12:53
-
12:51
-
12:20
-
12:12
-
11:37
-
11:06
-
10:44
-
10:10
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
07:45
-
07:10
-
06:35
- 28 августа 2023
-
23:00
-
22:15
-
21:36
-
21:06
-
20:55
-
20:41
-
20:04
-
19:41
-
19:15
-
19:07
-
18:31
-
17:48
-
17:21
-
16:53
-
16:27
-
16:15
-
15:26
-
14:55
-
14:22
Партнерский контент