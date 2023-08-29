GFN закроют в России уже 1 октября

Российский игровой сервис GFN объявил о скором закрытии. Уже 1 октября компания полностью закроет сервера проекта — пользователям с подпиской на более долгий срок оформят автоматический возврат средств. А с 1 сентября закроется регистрация новых игроков и остановятся продажи подписок на 30, 180 и 365 дней.

С 1 октября 2023 года наши серверы перестанут работать. Все наши пользователи с подписками, действующими после 1 октября 2023 года, получат возврат денег. Вам не нужно с нами связываться для этого, деньги будут возвращены автоматически на вашу карту. Учитывая большой объём возвратов, пожалуйста, подождите до 15 октября. Если к этому времени возврат не получен, свяжитесь с нашей поддержкой. Если вы покупали подписку у наших партнёров, мы будем работать с ними, чтобы оформить ваш возврат. Спасибо всем за хорошую игру!

GFN — облачный сервис NVIDIA, позволяющий играть удалённо. Запуск игры происходит на компьютерах компании, а затем транслируется на экран пользователя через интернет. Сервис запустился в России в 2019 году и предлагал геймерам более сотни бесплатных игр и бесплатную базовую подписку.