FIFA 23 окончательно взломали — спустя год после релиза

29 августа хакеры из команды MKDEV сумели взломать антипиратскую защиту Denuvo в FIFA 23 — последняя на данный момент часть футбольных симуляторов от Electronic Arts уже появилась на торрентах. Это произошло ровно за месяц до выхода EA Sports FC 24, которая придёт на замену культовой франшизе.

Взлом FIFA 23 оказался очень важен для пиратов: это первая взломанная «Фифа» со времён FIFA 19. Пользователи Reddit в комментариях отмечают, что это наверняка последняя игра от Electronic Arts, в которой можно сыграть в мужской и женский чемпионаты мира по футболу. Кроме того, фанаты опасаются, что с релизом EA Sports FC разработчики всё же утратят часть лицензий, чего уже не произойдёт с FIFA 23.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.