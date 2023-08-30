Представлен уникальный смартфон Fairphone 5 со съёмной батареей и долгой гарантией
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Компания Fairphone представила уникальный смартфон со съёмной батареей и гарантией на пять лет — Fairphone 5. Цена на устройство составила € 699 (около 72 тыс. рублей).
Сообщается, что главными преимуществами смартфона являются модульность и ремонтопригодность. Владельцы Fairphone 5 смогут самостоятельно заменить 11 элементов. Также пользователям дадут возможность расширить память за счёт карты microSD.
Характеристики
- Диагональ дисплея: 6,46 дюйма
- Разрешение: 2770x1224 пикселя, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, 50-мегапиксельная основная камера
- Ёмкость аккумулятора: 4200 мА/ч
- Защита от влаги: IP55
- Разрешение основной камеры: 50 Мп
- Оперативная память: 8 ГБ
Помимо этого, в компании заверили, что планируют выпускать обновления ОС на протяжении пяти лет, а также восемь лет поддерживать устройство обновлениями безопасности. В будущем стартап собирается увеличить поддержку до 10 лет.
Fairphone 5 доступен пока только для предзаказа. Устройство начнёт приходить своим покупателям с 15 по 21 сентября.
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