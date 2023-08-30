Клуб OG, двукратный чемпион The International по Dota 2, впервые пропустит турнир

Ростер европейского клуба OG по Dota 2 вылетел из региональной квалификации к The International и пропустит главный турнир года — это произойдёт впервые в истории клуба.

Коллективу не помогло даже возвращение в основной состав Себастьяна Ceb Дебса, который выигрывал The International 2018 и 2019 в составе OG.

В матче нижней сетки OG уступила Quest Esports и лишилась последнего шанса попасть на чемпионат мира по Доте. Их обидчики же продолжат борьбу в рамках отборочных и завтра встретятся с Team Secret.

Клуб OG был основан бывшими игроками команды (monkey) Business в октябре 2015 года — тогда в состав входили n0tail, Miracle, MoonMeander, Cr1t, Fly и тренер Ceb. На текущий момент OG остаётся единственным клубом, который выиграл The International дважды.