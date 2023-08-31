«Человек-паук 2» будет весить 98 ГБ
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На днях в сети появились фотографии лимитированной версии PS5 в стиле «Человека-паука 2». Пользователи обратили внимание на заднюю часть коробки и нашли информацию о размере проекта.
Раз бандл с игрой официальный, то и размер должен указываться финальный. Если действительно так, то игра займёт на жёстком диске 98 ГБ, что почти в два раза больше оригинального «Человека-паука».
«Человек-паук 2» — продолжение «Человека-паука» 2018 года. В игре предстоит играть как Питера Паркера, так и за Майлза Моралеса. Во время исследования мира между ними можно будет переключаться.
Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября только на PS5. В проекте ожидается полная поддержка русского языка, включая даже озвучку.
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