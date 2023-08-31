Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Западная Европа. День 5
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Человек-паук 2» будет весить 98 ГБ

«Человек-паук 2» будет весить 98 ГБ
Комментарии

На днях в сети появились фотографии лимитированной версии PS5 в стиле «Человека-паука 2». Пользователи обратили внимание на заднюю часть коробки и нашли информацию о размере проекта.

Раз бандл с игрой официальный, то и размер должен указываться финальный. Если действительно так, то игра займёт на жёстком диске 98 ГБ, что почти в два раза больше оригинального «Человека-паука».

«Человек-паук 2» — продолжение «Человека-паука» 2018 года. В игре предстоит играть как Питера Паркера, так и за Майлза Моралеса. Во время исследования мира между ними можно будет переключаться.

Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября только на PS5. В проекте ожидается полная поддержка русского языка, включая даже озвучку.

Материалы по теме
Armored Core 6 — одна из лучших игр 2023 года. Создатели Elden Ring не разочаровали
Armored Core 6 — одна из лучших игр 2023 года. Создатели Elden Ring не разочаровали
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android