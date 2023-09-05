Первый мэйджор по Counter-Strike 2 на русском языке будет освещать студия FISSURE

Студия FISSURE проведёт русскоязычную трансляцию PGL Major Copenhagen 2024, первого мэйджор-турнира в истории Counter-Strike 2.
Новая версия CS:GO ещё не вышла, но первый чемпионат мира по CS2 планируется провести уже с 17 по 31 марта в столице Дании. Система проведения пока неизвестна, но отборочные соревнования должны пройти в феврале, а призовой фонд составит $ 1,25 млн.
Последний мэйджор по CS:GO прошёл в мае этого года в Париже, победу одержала Team Vitality. Крупные турниры всё ещё проходят на версии Global Offensive, но чемпионатов мира на ней больше не будет.
По данным некоторых инсайдеров, Counter-Strike 2 может выйти уже через месяц, после завершения ESL Pro League S18. 1 сентября в игре вышло крупное обновление с новой рейтинговой системой.
- 5 сентября 2023
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