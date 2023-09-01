В Counter-Strike 2 сократили количество раундов с 30 до 24 и ввели новую систему рейтинга

Разработчики шутера Counter-Strike 2, новой версии CS:GO, сообщили о переходе к новому этапу бета-тестирования игры.

Valve сообщила, что в ближайшее время доступ получат огромное число игроков: речь о тех, кто имеет статус CS:GO Prime и сыграл большую часть матчей в регионе, в котором доступен бета-тест CS2.

Вместе с тем авторы игры выпустили небольшое обновление. Одним из главных нововведений стало изменение количества раундов в матче — теперь их не 30, а 24. Для победы требуется выиграть 13.

Итак, в CS2 мы переходим к максимальному количеству раундов в основное время в 24 (с дополнительным временем в 6 раундов в случае ничьей) для Premier, Competitive и Majors.

Valve также представила новую систему рейтинга и списки лучших игроков текущего сезона. Теперь у игроков будет отдельное звание на каждой карте.

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.

Помимо этого, была обновлена карта Inferno, переработан раздел с историей матчей, а в списке друзей Steam теперь отображаются бета-тестеры CS2