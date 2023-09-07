Создатель Starfield посоветовал геймерам купить мощный ПК

Руководитель разработки Starfield Тодд Говард дал небольшое интервью изданию Bloomberg. В нём у геймдизайнера спросили, почему его команда не оптимизировала игру на ПК. В ответ Говард заявил, что авторы на самом деле занимались оптимизацией проекта и он отлично работает на компьютерах.

Геймерам, у которых Starfield тормозит, разработчик посоветовал обновить свой ПК.

Мы оптимизировали игру. Она работает отлично. Это игра нового поколения для ПК. Мы делаем ставку на новые технологии, поэтому, возможно, вам нужно обновить свой ПК.

Тем временем на оптимизацию Starfield жалуются многие игроки с самыми мощными сборками. Игра работает нестабильно даже на ПК с видеокартой RTX 4090, из-за чего в Сети уже появилось множество гайдов с оптимальными настройками и внедрением технологии DLSS с помощью мода.