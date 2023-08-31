Эксперты протестировали Starfield на ПК и раскрыли оптимальные настройки графики

31 августа спало эмбарго на публикацию обзоров и других материалов по Starfield — новой игре от создателей «Скайрима» и Fallout 4. Обозреватели из портала Digital Trends протестировали космическую RPG и рассказали о качестве оптимизации тайтла.

Так, журналисты измерили среднюю частоту кадров в городе Новая Атлантида — в одной из самых требовательных локаций Starfield. Именно в этой локации больше всего объектов, персонажей и других элементов, серьёзно влияющих на производительность.

В Digital Trends протестировали Starfield на ультра-настройках на семи разных видеокартах и пришли к выводу, что для комфортной игры в разрешении 1080р понадобится ПК с чипом не слабее RTX 3080. Для 1440p понадобится RTX 4080, а для 4К и стабильных 60 FPS нужна RTX 4090.

Фото: Digital Trends

Важно отметить, что речь идёт о самой «тяжёлой» локации в игре без использования технологии FSR 2. С ней средняя частота кадров увеличивается вплоть до 33 FPS.

Тесты с FSR 2 на ПК с RTX 3080 Фото: Digital Trends

В Digital Trends заявили, что для Starfield хватит видеокарты с 8 ГБ памяти — игра куда требовательнее к процессору. Наконец, издание опубликовало оптимальные настройки для стабильной частоты кадров при относительно хорошей графике.

Оптимальные настройки графики для Starfield

Динамическое разрешение — включено

— включено Разрешение рендеринга — 75%

— 75% Качество теней — среднее

— среднее Качество непрямого освещения — высокое

— высокое Качество отражений — среднее

— среднее Качество частиц — низкое

— низкое Качество объёмного освещения — среднее

— среднее Плотность толпы — низкая

— низкая Размытие движения — выключено

— выключено Качество GTAO — среднее

— среднее Качество травы — высокое

— высокое Качество контактных теней — среднее

— среднее Вертикальная синхронизация — включена

— включена Масштабирование изображения — FSR 2

— FSR 2 VRS — включена

— включена Глубина резкости — включена

Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.