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Эксперты протестировали Starfield на ПК и представили оптимальные настройки для устранения лагов

Эксперты протестировали Starfield на ПК и раскрыли оптимальные настройки графики
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31 августа спало эмбарго на публикацию обзоров и других материалов по Starfield — новой игре от создателей «Скайрима» и Fallout 4. Обозреватели из портала Digital Trends протестировали космическую RPG и рассказали о качестве оптимизации тайтла.

Так, журналисты измерили среднюю частоту кадров в городе Новая Атлантида — в одной из самых требовательных локаций Starfield. Именно в этой локации больше всего объектов, персонажей и других элементов, серьёзно влияющих на производительность.

В Digital Trends протестировали Starfield на ультра-настройках на семи разных видеокартах и пришли к выводу, что для комфортной игры в разрешении 1080р понадобится ПК с чипом не слабее RTX 3080. Для 1440p понадобится RTX 4080, а для 4К и стабильных 60 FPS нужна RTX 4090.

Фото: Digital Trends

Важно отметить, что речь идёт о самой «тяжёлой» локации в игре без использования технологии FSR 2. С ней средняя частота кадров увеличивается вплоть до 33 FPS.

Тесты с FSR 2 на ПК с RTX 3080

Тесты с FSR 2 на ПК с RTX 3080

Фото: Digital Trends

В Digital Trends заявили, что для Starfield хватит видеокарты с 8 ГБ памяти — игра куда требовательнее к процессору. Наконец, издание опубликовало оптимальные настройки для стабильной частоты кадров при относительно хорошей графике.

Оптимальные настройки графики для Starfield

  • Динамическое разрешение — включено
  • Разрешение рендеринга — 75%
  • Качество теней — среднее
  • Качество непрямого освещения — высокое
  • Качество отражений — среднее
  • Качество частиц — низкое
  • Качество объёмного освещения — среднее
  • Плотность толпы — низкая
  • Размытие движения — выключено
  • Качество GTAO — среднее
  • Качество травы — высокое
  • Качество контактных теней — среднее
  • Вертикальная синхронизация — включена
  • Масштабирование изображения — FSR 2
  • VRS — включена
  • Глубина резкости — включена

Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.

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