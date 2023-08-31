Эксперты протестировали Starfield на ПК и раскрыли оптимальные настройки графики

31 августа спало эмбарго на публикацию обзоров и других материалов по Starfield — новой игре от создателей «Скайрима» и Fallout 4. Обозреватели из портала Digital Trends протестировали космическую RPG и рассказали о качестве оптимизации тайтла.
Так, журналисты измерили среднюю частоту кадров в городе Новая Атлантида — в одной из самых требовательных локаций Starfield. Именно в этой локации больше всего объектов, персонажей и других элементов, серьёзно влияющих на производительность.
В Digital Trends протестировали Starfield на ультра-настройках на семи разных видеокартах и пришли к выводу, что для комфортной игры в разрешении 1080р понадобится ПК с чипом не слабее RTX 3080. Для 1440p понадобится RTX 4080, а для 4К и стабильных 60 FPS нужна RTX 4090.
Фото: Digital Trends
Важно отметить, что речь идёт о самой «тяжёлой» локации в игре без использования технологии FSR 2. С ней средняя частота кадров увеличивается вплоть до 33 FPS.
Тесты с FSR 2 на ПК с RTX 3080
Фото: Digital Trends
В Digital Trends заявили, что для Starfield хватит видеокарты с 8 ГБ памяти — игра куда требовательнее к процессору. Наконец, издание опубликовало оптимальные настройки для стабильной частоты кадров при относительно хорошей графике.
Оптимальные настройки графики для Starfield
- Динамическое разрешение — включено
- Разрешение рендеринга — 75%
- Качество теней — среднее
- Качество непрямого освещения — высокое
- Качество отражений — среднее
- Качество частиц — низкое
- Качество объёмного освещения — среднее
- Плотность толпы — низкая
- Размытие движения — выключено
- Качество GTAO — среднее
- Качество травы — высокое
- Качество контактных теней — среднее
- Вертикальная синхронизация — включена
- Масштабирование изображения — FSR 2
- VRS — включена
- Глубина резкости — включена
Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.
- 31 августа 2023
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