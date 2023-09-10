MSI выпустит уменьшенные видеокарты RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti
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Компания MSI представила серию трёхслотовых видеокарт RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti под названием Gaming Slim. Их ключевое отличие от стандартных моделей Gaming заключается в более компактной системе охлаждения.
Фото: Videocardz
Благодаря ей производителю удалось уменьшить размер и массу видеокарт. К примеру, теперь вес RTX 4090 Gaming Slim составляет 1777 вместо 2170 граммов, а карта RTX 4080 Gaming Slim «скинула» с 1876 до 1673 граммов.
Помимо этого, видеокарты займут лишь три слота расширения в корпусе ПК. Оба графических процессора доступны в чёрной или белой расцветке, причём все они будут поставляться с заводским разгоном.
К сожалению, дата выхода и цены графических процессоров Gaming Slim пока не сообщаются.
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