MSI выпустит уменьшенные видеокарты RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti

Компания MSI представила серию трёхслотовых видеокарт RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 Ti под названием Gaming Slim. Их ключевое отличие от стандартных моделей Gaming заключается в более компактной системе охлаждения.

Фото: Videocardz

Благодаря ей производителю удалось уменьшить размер и массу видеокарт. К примеру, теперь вес RTX 4090 Gaming Slim составляет 1777 вместо 2170 граммов, а карта RTX 4080 Gaming Slim «скинула» с 1876 до 1673 граммов.

Помимо этого, видеокарты займут лишь три слота расширения в корпусе ПК. Оба графических процессора доступны в чёрной или белой расцветке, причём все они будут поставляться с заводским разгоном.

К сожалению, дата выхода и цены графических процессоров Gaming Slim пока не сообщаются.