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NVIDIA снизила цену RTX 4060 Ti перед выходом новых видеокарт AMD

NVIDIA снизила цену RTX 4060 Ti перед выходом новых видеокарт AMD
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Журналисты издания Wccftech обратили внимание, что компания NVIDIA снизила цену на RTX 4060 Ti с 16 ГБ перед релизом новой линейки видеокарт AMD. Стоимость графического процессора уменьшилась с $ 499 до $ 430–449.

Цена на RTX 4060 Ti с 16 ГБ снизилась от ряда производителей — ASUS, MSI и PNY. Также стоимость графических процессоров упала у перечня ритейлеров, поэтому это явно указывает на то, что подобная инициатива исходила от самой NVIDIA.

Напомним, AMD установила цену на RX 7800 XT в размере $ 449, а на RX 7800 XT — $ 499. Видимо, NVIDIA решила пойти на снижение стоимости, чтобы RTX 4060 Ti была в примерно одинаковом ценовом сегменте с видеокартами конкурента.

RX 7700 XT и RX 7800 XT появятся в продаже уже в этом месяце.

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