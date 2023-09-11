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Мультсериал «Я есть Грут» получит третий сезон

Мультсериал «Я есть Грут» получит третий сезон
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Второй сезон мультсериала «Я есть Грут» только вышел, а Marvel Studios уже продлила проект на третий сезон. Это случилось во время выставки D23 Expo во время панели Marvel.

«Я есть Грут» — мультсериал про малыша Грута. Первый сезон длился 15 минут, а второй получился чуть короче. В проекте малыша Грута бросают в различные забавные ситуации, из которых он выкручивается. Создатели шоу не побрезговали и камео других членов Стражей Галактики.

Оба сезона проекта можно посмотреть на Disney+. В России сервис, к сожалению, не работает. Третий сезон, по логике, ожидается осенью 2024 года. Но пока информация не подтверждена официально.

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